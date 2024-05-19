زيلينسكي يطالب بتزويد بلاده بنظامي دفاع جوي طراز باتريوت لحماية خاركيف

في ظل الهجمات الروسية المستمرة على مدينة خاركيف، طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي تزويد بلاده بنظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت لحماية السكان في المدينة الكبيرة الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة تليجرام اليوم الأحد: "يمكن للعالم إيقاف الإرهاب الروسي، لكن يجب التغلب على نقص الإرادة السياسية لدى القادة" لافتا إلى أن توفير "نظامي باتريوت لخاركيف سيغير الوضع بشكل جذري".

كان ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصِيْب 27 آخرون في هجمات صاروخية روسية على منتجع بالقرب من مدينة خاركيف.

وتحدث عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف اليوم عما أسماه "الإرهاب ضد السكان المسالمين، وضد حقنا في الحياة، وضد كل شيء إنساني وعادل". يذكر أن منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا تتعرض لقصف روسي عنيف منذ أسابيع.

وكان حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعلن قبل شهر عن خطط لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا حيث تعتزم الدول أعضاء الحلف دعم أوكرانيا إما بشكل مباشر عن طريق تزويدها بأنظمة دفاع جوي أو بالمساهمة في تكاليف الشراء هذه الأنظمة.

في ذلك الوقت، أشارت تقديرات زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة طراز باتريوت أو أسلحة معادلة لحماية البلاد بشكل كافٍ من الهجمات الروسية.