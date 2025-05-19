إزالة 13 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بكفر الدوار

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدي لكل أعمال البناء المخالف، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وذلك ضمن الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وذكرت عازر، فى بيان لها اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، أزالت اليوم الاثنين، 13 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية، عبارة عن مباني وأسوار.

حيث تم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم التعديات بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي، وبتأمين من قسم شرطة كفر الدوار.