وكيل تعليم الإسكندرية: بدء تقديم تظلمات طلاب الإعدادية

أعلن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، بدء تقديم تظلمات طلاب شهادة الإعدادية.



وأشار مدير المديرية، إلى أنّ الطالب أو ولي الأمر يسدد مبلغ عشرين جنيها لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة فى إعادة التصحيح.



كما يتوجه ولي الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًا في الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح، ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولي الأمر والطالب فقط، ويُحظر تمامْا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع.



فيما يتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات، ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع.



وفي سياق متصل عقد سعد، اجتماعًـا مع مديري عموم الإدارات التعليمية الـ8، ورؤساء لجان النظام والمراقبة، بحضور نادية فتحي مدير عام التعليم العام.



وشدد على ضرورة تنفيذ تعليماته بالدقة المتناهية في مراجعة تظلمات الطلاب واطلاعهم على صور من أوراقهم الامتحانية وكتابة ملاحظاتهم رفقة ولي الأمر، وتنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة وحرصًـا على راحة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه، وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم، وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع.



يُذكَـر أن الامتحانات قد بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، وانتهت يوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري.