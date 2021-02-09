تسلمت نيابة الخليفة الجزئية تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة بشأن واقعة مقتل ميكانيكي ونجله على يد 5 أشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء.

وكشفت تحريات المباحث أن سبب الخلاف بين الطرفين هو مجيء أحد المتهمين إلى ورشة المجني عليه الأول "الحاج رضا" حيث طلب منه إصلاح عطل في "فردة الكاوتش" الخاص بسيارته، وبعد إتمام إصلاح العطل، اختلفا على المبلغ المطلوب كثمن للإصلاح؛ فتكلفة إصلاح الإطار التي طلبها المجني عليه هي مبلغ ٣٠ جنيها، بينما صاحب السيارة كان يريد دفع ١٥ جنيها؛ مما طور الأمر إلى مشاجرة بينهما.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بعد واقعة مشاجرته مع الميكانيكي باصطحاب 4 من أصدقائه، والذهاب إلى الميكانيكي مرة أخرى للانتقام منه؛ وانتظروا المجني عليه حتى خرج من المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء وتشاجروا معه مرة أخرى، ومن ثم انهالوا عليه بـ3 طعنات في صدره؛ وعندما شاهد الإبن مشاجرة والده تدخل للدفاع عنه؛ فانهالوا عليه أيضا بالأسلحة البيضاء.

وسدد المتهمون عددا من الطعنات في جسد الكلب الخاص بحراسة ورشة المجني عليه، حيث إن الكلب ظل ينبح بصوت مرتفع أثناء المشاجرة؛ الأمر الذي دفع المتهمين لقتله، ليسقط الجميع على الأرض غارقين في دمائهم.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة من المستشفى العام بوصول رجل وابنه جثتين هامدتين إثر إصابتهما بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد باستخدام أسلحة بيضاء؛ فأخطرت قسم شرطة الخليفة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن الجثتين لرجل يدعى "رضا الزيات"، ميكانيكي، يبلغ من العمر 68 عاما، ونجله "أمير" البالغ من العمر 38 عاما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، الذي حمل رقم ٢٢١٦ لسنة ٢٠٢٢، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.