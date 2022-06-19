دول السبع تعتزم زيادة الجهود للحفاظ على حرية الصحافة ومكافحة التضليل الإعلامي

تعتزم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على حرية الصحافة وحرية الرأي ومكافحة التضليل الإعلامي.



وأصدر وزراء الإعلام في المجموعة في مدينة بون الألمانية اليوم الأحد بيانا خاصا بهذا الموضوع يتضمن تقديم منظور مستقبلي حول إيجاد طريق مشترك لكيفية التعامل بشكل فعال مع المعلومات المضللة.



كما تعتزم دول السبع التصدي للقيود والرقابة التي تفرضها دول على الصحافة الحرة، وستبحث بشكل مشترك قواعد السوق فيما يتعلق بالمنصات المهيمنة الكبيرة.



وجاء اجتماع وزراء إعلام الدول الصناعية السبع في بون اليوم قبل أسبوع من قمة زعماء المجموعة في فندق قصر إلماو في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.



وأوضح الوزراء أن هذه كانت أول مرة يتم فيها التعامل مع السياسة الإعلامية كموضوع مستقل بذاته في مثل هذا الاجتماع.



يذكر أن هذا المنتدى هو مكان تقليدي لتبادل الأفكار بين الدول الصناعية الغربية.