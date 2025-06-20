صرح محسن رضائي، القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، بأن «جميع المواد المخصبة تم نقلها وهي في أماكن آمنة».

وقال في تصريحات لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قبل قليل: «نحن لا نريد استمرار الحرب طويلا، ولكن بنفس الوقت علينا معاقبة المعتدي بطريقة تمنعه من التجرؤ على مهاجمة إيران مرة أخرى».

وأكد أن «إيران لم تستخدم كامل أسلحتها بعد، ولم نستخدم مضيق هرمز، ولا القوة النفطية، ولا القوة البحرية، ولا حتى قدرات أصدقائنا»، في إشارة إلى دخول محور المقاومة على خط المواجهة.

وأكد أن «أقصى ما تستطيع أمريكا فعله هو استهداف منشأة فوردو، ولن تخترقها القنابل».

وأوضح أن إيران استخدمت «5% فقط» من إجمالي قدراتها الكاملة والمتنوعة».

ووجه رسالة ساخرة إلى الاحتلال الإسرائيلي: «أيها الإسرائيلي: لا يزال لدينا علماء ومنشآت ومصانع، وكل ما عليك فعله هو أن تقف وتتفرج على ما يحدث».