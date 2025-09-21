هدى المفتي تستكمل تصوير مشاهدها في فيلم بنات فاتن

عادت الفنانة هدى المفتي لاستكمال تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن"، والذي تظهر فيه بشكل ودور مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، إذ أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها استعدادًا لتحديد موعد عرضه بالسينمات خلال الفترة القادمة.

وتدور أحداث فيلم "بنات فاتن"، حول قصة حب بين فتاة وشاب نوبي تتحول مع الوقت إلى لغز مثير يجرهما إلى عالم من الأسرار والخبايا.

"بنات فاتن" بطولة كل من الفنانة يسرا، والفنانة هدى المفتي، والفنان باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة بسمة نبيل، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم من النجوم الشباب، كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث. الفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج علي بني حمد (Cinetopia Films)، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والموسيقى التصويرية للموسيقار الشهير أمين بوحافة، وإخراج محمد نادر، ومن المقرر تحديد موعد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.