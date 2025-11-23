ترامب يعتزم ‎تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن إدارته تمضي قدمًا في اتخاذ قرار رسمي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية في الولايات المتحدة، وفقا لموقع "جاست ذا نيوز".

ووصف موقع "جاست ذا نيوز" الخطوة بأنها اتُخذت "بأشد العبارات" مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل الداخلي في واشنطن حول كيفية التعامل مع الجماعة، وفي الوقت الذي يضغط فيه المسئولون الجمهوريون في عدة ولايات من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعات التي يربطونها بالإرهاب، وفقا لموقع ذا ميديا لاين الأمريكي.

وفي ولاية تكساس، صنّف الحاكم جريج أبوت مؤخرًا كلا من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية، مُعلنًا أن "هؤلاء المتطرفين غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن امتلاك أي ممتلكات عقارية في تكساس".

ونددت "كير" التي لديها حوالي 30 فرعا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، منها ثلاثة في تكساس، بقرار "تشهيري" لا يستند إلى "أساس واقعي أو قانوني".

كما اتهمت المنظمة التي تعارض بشدة السياسة الأمريكية بشأن الحرب في غزة، أبوت بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين منذ أشهر من أجل تشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية".