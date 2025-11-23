المستشار الألماني يستبعد عودة روسيا إلى مجموعة الثماني في الوقت الحالي

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن عودة روسيا إلى مجموعة دول الثماني كما هو مقترح في الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أمر مستبعد في الوقت الحالي.

وفي مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين، قال ميرتس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم الأحد:" لا يمكنني أن أرى في الوقت الحالي أن هناك استعدادا بين الأعضاء الستة الحاليين في مجموعة السبع، بخلاف أمريكا، لإعادة ضم روسيا إلى هذا التكتل".

ولفت ميرتس إلى أن العودة إلى صيغة مجموعة الثماني لا يمكن أن تتم إلا عند الاتفاق عليها بالإجماع من كل أعضاء مجموعة السبع.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن موقف مماثل أمس السبت، حيث قال إن الشروط اللازمة لإعادة ضم روسيا إلى المجموعة، غير متوفرة.

يشار إلى أن روسيا تم استبعادها من مجموعة الثماني بعد أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، اعتبرت الدول الأوروبية عودة روسيا أمرا مستحيلا، لا سيما بعد هجومها على أوكرانيا في 2022.

في المقابل، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر بشكل مختلف، واعتبر استبعاد روسيا من مجموعة الدول السبع خلال القمة السابقة للمجموعة بأنه "خطأ كبير".

وتتألف مجموعة السبع الحالية من: الولايات المتحدة وكندا واليابان إلى جانب أربع دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

غير أن روسيا لا تزال عضوا في مجموعة دول العشرين التي تضم الدول الصناعية والناشئة الكبرى، لكن الرئيس بوتين لم يشارك حضوريا في قمم المجموعة منذ عام 2019.