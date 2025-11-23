فتح تنفي علاقتها بالعصابات المسلحة وتتهم إسرائيل بمحاولة ضرب المشروع الوطني

نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأحد، بشكل قاطع أي صلة لها بالأفراد أو المجموعات المتورطة في تشكيل عصابات مسلحة تمارس الإجرام والتعدي على المواطنين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحركة، منذر الحايك، في تصريحات صحفية، إن كل شخص ينتمي إلى هذه العصابات ويعمل تحت حماية الاحتلال أو بمساندة الجيش الإسرائيلي أو المسيرات التابعة له، "خارج عن الصف الوطني ولا يمثل فتح بأي شكل" وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن هذه المجموعات تعتبر أدوات إسرائيلية تهدف إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وتفكيك الصف الداخلي وإضعاف النسيج الاجتماعي وخلق حالة فوضى واقتتال داخلي تصب في مصلحة تل أبيب.

وأكد الحايك أن أي تشكيلات مسلحة تنشأ بدعم مباشر من إسرائيل أو تروج لها أجهزة الاحتلال تعتبر "عميلة" ولا يمكن القبول بها، مشددا على أن مصيرها الزوال لأن الشعب الفلسطيني يرفض هذه الظواهر الدخيلة ولا يمنحها أي شرعية، مهما حاولت إسرائيل تلميعها إعلاميا أو ميدانيا.

وأوضح أن حركة فتح ترفض أي مجموعات خارجة عن القانون تتعاون مع الاحتلال أو تعمل وفق أجندته.

وأشار الحايك إلى التزام فتح بحماية وحدة الشعب الفلسطيني وصون السلم الأهلي، والحفاظ على المشروع الوطني، ومنع أي اختراق إسرائيلي للجبهة الداخلية عبر أدوات مشبوهة أو مجموعات مصطنعة.

واختتم بالقول إن فتح ستبقى "درعا للمشروع الوطني وحامية للمجتمع الفلسطيني"، وستواصل كشف وفضح كل محاولة إسرائيلية لتمزيق الصف الفلسطيني أو صناعة وكلاء محليين لتنفيذ مخططاتها.