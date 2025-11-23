وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية اغتيال قائد أركان حزب الله في بيروت

أفادت القناة الـ 14الإسرائيلية بأن مسئول أمني إسرائيلي أكد اغتيال هيثم الطبطبائي، قائد أركان حزب الله في بيروت، والرجل الثاني في التنظيم.

وفي ضربة مفاجئة بعد 5 أشهر من الهدوء النسبي في العاصمة اللبنانية، نفذت إسرائيل، اليوم الأحد، عملية اغتيال في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، ضمن ما سمته تل أبيب عملية "الجمعة السوداء".

كما أكد المراسل العسكري الإسرائيلي هليل بيتون روزن أن إسرائيل تأكدت من نجاح العملية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 5 أشخاص استشهدوا وأُصيب 21 آخرون.

وكشف المراسل العسكري أن العملية استندت إلى "معلومات استخباراتية فورية عالية الجودة" وصلت إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس على العملية فورا، بينما كانت الطائرات في الجو، قبل تنفيذ الضربة بدقائق قليلة.

وقال المحلل العسكري نوعام أمير إن القرار اتُخذ خلال الساعات الأخيرة فقط، وأضاف أن إسرائيل حاولت اغتياله مرتين سابقا، وأن الضربة الأخيرة تهدف لتحذير حزب الله من إعادة بناء قوته.

ويُعد طبطبائي من أكبر القيادات العسكرية في حزب الله.

وقاد في السابق وحدة "رضوان" النخبوية، ويُعتقد أنه شغل موقعا مهما في الوحدة 3800 المسئولة عن عمليات حزب الله خارج لبنان، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق.

وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2016 "إرهابيا عالميا" ورصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيان جاء فيه: "الجيش الإسرائيلي استهدف في قلب بيروت قائد أركان حزب الله المسئول عن تطوير وتعزيز قدراته، نتنياهو أمر بالعملية بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان".

وفي لبنان، أدان الرئيس اللبناني جوزف عون أدان الغارة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل قائلا إن "الهجوم الإسرائيلي في الضاحية دليل إضافي على تجاهلها للنداءات الدولية.. إسرائيل ترفض تطبيق القرارات الدولية".

ووجه علي عمار عضو مجلس النواب اللبناني عن "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، تهديدا لإسرائيل قائلا إن "أي اعتداء على لبنان هو تجاوز للخطوط الحمراء، المقاومة سترد في الوقت والمكان المناسبين".

وتستعد إسرائيل الآن لاحتمال رد عنيف من حزب الله، سواء بإطلاق صواريخ أو عملية انتقامية، وقد أعلنت حالة التأهب الأمني القصوى.



