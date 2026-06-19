90 متسابقا يشاركون في مسابقة صيد الأسماك بنادي الصيد المصري في الإسكندرية

أكد المهندس عصام حسين، رئيس لجنة صيد الأسماك بنادي الصيد المصري بالإسكندرية، أن النادي نظم مسابقة لصيد الأسماك بالسنانير على أرصفة وسقالات النادي بمشاركة أعضاء النادي من مختلف الفئات العمرية، بهدف تنمية ونشر هواية الصيد بين الأعضاء.

وأوضح حسين، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المسابقة انطلقت في السابعة صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الرابعة عصرا، وتضم فئات السيدات وكبار السن والشباب والأطفال فوق سن السابعة، مع تخصيص جوائز للمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

وأشار حسين إلى أن اللجنة تستهدف تنظيم المسابقة ثلاث أو أربع مرات سنويا، على أن تُختتم بمهرجان كبير يشمل منافسات الصيد من السقالات والمراكب، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين لهذه الهواية داخل النادي.

وأضاف حسين أن عدد المشاركين هذا العام شهد زيادة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ نحو 90 متسابقا، معربا عن أمله في استمرار زيادة الإقبال خلال الفترات المقبلة.

ولفت رئيس لجنة صيد الأسماك إلى أن لكل مسابقة طابعا خاصا وأجواء مختلفة، مشيرا إلى أن بعض المشاركين ينجحون أحيانا في اصطياد أنواع غير معتادة من الأسماك، ما يضفي مزيدا من الإثارة والتشويق على المنافسات.

وانطلقت فعاليات مسابقة صيد السمك بالسنارة بنادي الصيد المصري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وسط أجواء من الحماس والمنافسة، وبمشاركة واسعة من أعضاء النادي من مختلف المراحل العمرية، بداية من الأطفال والأشبال وصولا إلى الكبار والهواة والمحترفين.

وشهدت المسابقة إقبالا ملحوظا من محبي رياضة الصيد، حيث حرص المشاركون على التواجد منذ الساعات الأولى للمنافسات، في إطار أجواء ترفيهية ورياضية تهدف إلى تشجيع ممارسة الهوايات البحرية وتنمية روح المنافسة بين الأعضاء، ومن المقرر إعلان النتائج وتكريم الفائزين عقب انتهاء ووزن حصيلة الصيد، وسط حضور المشاركين وأعضاء النادي.