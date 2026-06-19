زراعة قنا تبدأ الحصر الحيازي الجديد وتسرع إجراءات كارت الفلاح مع استمرار صرف الأسمدة

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا اجتماعا موسعا، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.

جاء ذلك برئاسة المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، وبحضور مديري العموم، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمسئول عن منظومة كارت الفلاح، ومدير إدارة المحاصيل السكرية، ومدير إدارة الأراضي والمياه، ومدير المعمل الإقليمي لخصوبة التربة، إلى جانب مديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الشئون الزراعية والأراضي والمياه بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تزامنا مع انطلاق منظومة العمل للموسم الجديد.

وأوضح المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، أن الاجتماع ناقش صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بدورة الحصر الحيازي الجديدة للفترة من 2026 حتى 2029، مضيفا أنه فور انتهاء الاجتماع تم استلام إخطارات الحيازة "استمارة 3 زراعة خدمات"، وذلك للبدء الفوري في تسليمها للمزارعين طالبي استخراج بطاقة الحيازة الإلكترونية المعروفة بـ"كارت الفلاح"، بما يضمن تسريع وتيرة العمل الأمني والخدمي للفلاحين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم التأكيد على جميع القيادات بسرعة تسجيل الحصر الزراعي للموسم الصيفي الحالي بدقة تامة، موجها باستمرار أعمال صرف الأسمدة للمزارعين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية.

وأكد البدري أن هذا الإجراء يأتي لضمان تدفق الأسمدة المدعمة ووصولها إلى مستحقيها في التوقيتات الزمنية المناسبة للدورة الزراعية دون أي تأخير.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع آليات التعاون المشترك مع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوفير حزمة متكاملة من المخصبات الحيوية عالية الجودة للمزارعين في المحافظة، والتي تسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتعزيز خصوبة التربة، وتحسين جودة المحاصيل الناتجة، مما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للدولة المصرية نحو التحول الشامل إلى الزراعة النظيفة والمستدامة.