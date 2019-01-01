وزير الإعلام اليمني يحذر من تبعات قرار ميليشيا الحوثي مصادرة جوازات السفر

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، اليوم الجمعة، من تبعات قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بحظر سفر المواطنين في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م.

وأوضح وزير الإعلام - لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن قيام ميليشيا الحوثي الموالية لإيران باصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

وحمل ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الازمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وابقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.

وأشار الارياني إلى أن أداء المبعوث الدولي وصمته عن جرائم ميليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، مضيفًا : الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركًا فاعلاً لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني.