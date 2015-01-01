قرقاش: السعودية والإمارات أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن السعودية والإمارات من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "في العام الماضي، تم دفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 مليون دولار في منحة واحدة، هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".

وتابع قرقاش في تغريدة أخرى أن "الإمارات والمملكة العربية السعودية تعملان حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 لضمان تحقيق أقصى منفعة للشعب اليمني".

وقال إن "إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 حتى اليوم تجاوز 5.5 مليار دولار".