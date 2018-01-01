 بدءا من الاثنين.. ارتداء الأقنعة الواقية فرض في متاجر فرنسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدءا من الاثنين.. ارتداء الأقنعة الواقية فرض في متاجر فرنسا


نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 2:38 ص

باريس - د ب أ
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، اليوم السبت، إن ارتداء قناع واق للوجه في المتاجر والبنوك أو حتى قاعات الأسواق في فرنسا سيكون إلزامياً اعتباراً من بعد غد الإثنين.

وأضاف فيران أن قواعد السلوك مثل الحفاظ على مسافة آمنة وإجراء الاختبارات ستظل أساسية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن شخصيا في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء الماضى أن ارتداء قناع في الأماكن العامة المغلقة قد يكون مطلوبًا اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس.


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