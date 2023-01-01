برلمان تايلاند يصوت على منع بيتا ليمجارونرات من الترشح لرئاسة الوزراء للمرة الثانية

صوت برلمان تايلاند، على منع بيتا ليمجارونرات، من الترشح لرئاسة الوزراء للمرة الثانية، بعد أن بحث المشرعون الأمر لساعات، مما أنهى فعليا فرصته في تنصيب حكومة مؤيدة للديمقراطية، بعد تسع سنوات من الحكم العسكري.

وصوت غالبية الأعضاء و395 في الجمعية الوطنية على منع بيتا من الترشح مرة أخرى للمنصب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان السياسي "42 عاما"، الذي قاد حزب "التحرك إلى الأمام" في انتخابات 14 مايو الماضي، سعى للترشح مجددا للحصول على المنصب السياسي الرفيع، بعد عرقلة محاولة سابقة له الأسبوع الماضي، من قبل أحزاب سياسية محافظة ومجلس الشيوخ، الذي عينه الجيش.

وكانت محكمة تايلاندية، علقت اليوم الأربعاء وضع بيتا ليمجارونرات كنائب في البرلمان، في أحدث عقبة أمام سعي الزعيم المؤيد للديمقراطية، ليصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد.

وعلقت المحكمة الدستورية وضع بيتا، كنائب في البرلمان، بينما قبلت الاستماع إلى قضية طرحتها لجنة الانتخابات؛ لتجريده بشكل كامل من أهليته، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت لجنة الانتخابات، قد وجدت سابقا أن زعيم حزب "التحرك إلى الأمام"، ينتهك قواعد الانتخابات.