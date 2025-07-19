 الأونروا: لدينا غذاء يكفي جميع سكان غزة لأكثر من 3 أشهر بانتظار السماح بدخوله القطاع - بوابة الشروق
السبت 19 يوليه 2025 2:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: لدينا غذاء يكفي جميع سكان غزة لأكثر من 3 أشهر بانتظار السماح بدخوله القطاع

د ب أ
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 1:11 م | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 1:11 م

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، بأن لديها ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر في انتظار الدخول.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، "لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر مخزنة في المخازن - بما في ذلك المخزون في العريش بمصر - في انتظار الدخول".

وأضافت أن "اللوازم متوفرة. الأنظمة في مكانها".

وتابعت قائلة :"افتحوا البوابات وارفعوا الحصار للسماح للأونروا بالقيام بعملها ومساعدة المحتاجين من بينهم مليون طفل".


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