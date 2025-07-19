الأونروا: لدينا غذاء يكفي جميع سكان غزة لأكثر من 3 أشهر بانتظار السماح بدخوله القطاع

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، بأن لديها ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر في انتظار الدخول.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، "لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر مخزنة في المخازن - بما في ذلك المخزون في العريش بمصر - في انتظار الدخول".

وأضافت أن "اللوازم متوفرة. الأنظمة في مكانها".

وتابعت قائلة :"افتحوا البوابات وارفعوا الحصار للسماح للأونروا بالقيام بعملها ومساعدة المحتاجين من بينهم مليون طفل".