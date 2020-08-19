عقد اليوم الأربعاء اجتماع حول مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري - في بيان مساء اليوم - أن الاجتماع جاء بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس الجاري.

وقد توافق الوزراء على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة، على أن تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث بعد غد الجمعة، وذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.