دبلوماسيون: بومبيو قد يسعى لإعادة العقوبات على إيران في الأمم المتحدة

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قال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد يتوجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك غدا الخميس لمحاولة بدء عملية لإعادة العقوبات على إيران.

وذكرت مصادر في مجلس الأمن الدولي أن بومبيو ربما يسعى لاستخدام اجتماع للمجلس تتم فيه المشاركة بالحضور ، وهو أمر نادر الحدوث خلال جائحة فيروس كورونا، لتفعيل آلية سناباك لإعادة فرض العقوبات.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس في ذلك اليوم لمناقشة الوضع في الصومال.

يشار إلى أن آلية سناباك لإعادة فرض العقوبات يتم تفعيلها في حالة اكتشاف أن إيران لا تمتثل للاتفاق النووي الموقع من جانب طهران والقوى العالمية الست في فيينا عام 2015.

ويهدف ذلك الاتفاق إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، في مقابل رفع عقوبات تكبل اقتصادها.

وتشكك معظم الدول في شرعية تفعيل واشنطن لآلية إعادة العقوبات، منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.

وتقول الولايات المتحدة إن بإمكانها ذلك ، إذ ما زالت مذكورة في قرار للأمم المتحدة يدعم الاتفاق النووي.