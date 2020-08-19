الصحة الكويتية: حالتا وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل حالتي وفاة و675 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 507 حالات وعدد الإصابات إلى 78 ألفًا و145 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن هذه الحالات ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف: "أن هناك حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما تم إجراء 4811 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 573 ألفًا و251 مسحة".



ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة و643 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة وعدد الإصابات إلى 77 ألفًا و470 حالة.