مصرع لاعب كرة بمنتخب أفغانستان بعد سقوطه من طائرة هربا من طالبان

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في أفغانستان، اليوم الخميس، أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم، توفي نتيجة سقوطه من طائرة أميركية عسكرية بعد تشبثه بها قبل إقلاعها من مطار كابول يوم الإثنين الماضي.



يذكر أن حركة طالبان واصلت تقدمها في أفغانستان، اليوم الجمعة، وباتت تفرض سيطرتها على حوالي نصف عواصم ولايات أفغانستان البالغ عددها الإجمالي 34 ولاية، بينما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة في مواجهة الخطر الذي يهدد العاصمة كابول.



وسيطر عناصر الحركة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني أكبر مدن البلاد والواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق من هلمند.



وصرح مسؤول أمني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "تم اخلاء لشكركاه. قرروا وقف اطلاق النار لمدة 48 ساعة لإتاحة خروج" عناصر الجيش والمسؤولين الإداريين.



وسيطرت طالبان من دون أن تواجه مقاومة على شجشران عاصمة ولاية جور في الوسط. وقد صارت عواصم نصف الولايات تقريبا تحت سلطتها بعدما سقطت كلها خلال ثمانية أيام.



وأصبح الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها تحت سيطرة مقاتلي الحركة. وكابول ومزار شريف كبرى مدن الشمال، وجلال أباد (شرق) هي المدن الكبرى الثلاث الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.