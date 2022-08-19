وكيل موازنة النواب: محافظ المركزي الجديد مصرفي متميز وله خبرات متعددة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اختيار حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي جاء بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخراً، قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، موضحا أن اختيار عبد الله له دوافع كثيرة حيث لديه من الخبرة ما يؤهله لشغل المنصب الذي يعتبر المنصب الأرفع في العالم المصرفي.

وأضاف سالم، أن القطاع المصرفي استقبل خبر تعين عبدالله بترحيب كبير، وقد شغل المحافظ الجديد مناصب مصرفية واقتصادية متعددة أهلتهة لشغل هذا الموقع المهم.

وذكر سالم، أن منصب محافظ البنك المركزي إنما هو من أهم المناصب التي تحتاج الخبرة والتمكن وهو ما يؤهل حسن عبدالله لهذا المنصب الرفيع.