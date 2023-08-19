مسئول صيني يدين بشدة توقف نائب رئيسة تايوان في أمريكا

أدان مسئول بمكتب العمل التايواني، باللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، بشدة الخطوة الاستفزازية الجديدة من قبل الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني، للتواطؤ مع الولايات المتحدة.



وأدلى المسئول بهذه التصريحات، ردا على "توقف" نائب رئيسة تايوان، لاي تشينج تي في الولايات المتحدة، واصفا تلك الخطوة بأنها جهود مخزية من قبل لاي للتشبث بدعم أمريكا لتحقيق "استقلال تايوان"، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.



وتابع المسئول أن أفعال لاي أثبتت أنه مثير للمتاعب بشكل كبير وسيدفع تايوان إلى حافة الحرب الخطيرة ويجلب مشكلات عميقة لمواطني تايوان.



وكان نائب رئيسة تايوان، لاي تشينج-تي، قد وصل إلى نيويورك، السبت الماضي، حيث توقف هناك، في طريقه إلى باراجواي، الحليف الدبلوماسي لتايوان في أمريكا الجنوبية.



وكان في استقبال نائب رئيسة تايوان لدى نزوله من سلم الطائرة بمطار "جون إف.كينيدي" الدولي، انجريد لارسون، وهي المديرة الإدارية للمعهد الأمريكي، بمكتب شئون تايوان في واشنطن، بالإضافة إلى هسياو بي خيم ، مبعوثة تايون لدى أمريكا.



وباراجواي واحدة من الدول الـ14، التي تحافظ على علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.