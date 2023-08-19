تحرير 136 محضرا في حملات تفتيشية بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 159 عبوة عصير، و386 عبوة مياه غازية، و280 عبوة مقرمشات، و3 عبوات تانك، و58 برميل مخلل فاسد، و22 ألفا و300 عبوة كاتشب، و39 عبوة عسل أسود، و107 كراتين خل يشتبه في صلاحيتها، و3100 كيلو و250 سلعة غذائية أخرى منتهية الصلاحية.

وأوضحت حنان عامر، مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، أنه تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ومن جانبه، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات؛ لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة؛ بهدف القضاء على الاحتكار.