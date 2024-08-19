قتيل وجريح بانفجار شاحنة في تل أبيب

أفادت مراسلة روسيا اليوم بوقوع انفجار في تل أبيب، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، فيما رجحت السلطات الإسرائيلية أن الحدث جنائي، بحسب تقديرات الشاباك، وأن الشاحنة مرتبطة بمنظمة إجرامية.



وأعلن مسعفو "نجمة داوود الحمراء" مقتل رجل خمسيني في موقع الحادث، وتم نقل رجل آخر يبلغ من العمر 33 عامًا إلى مركز "سوراسكي" الطبي جراء إصابته بجروح متوسطة نتيجة شظايا الانفجار.



وأوضحت شرطة تل أبيب أن حالة جثة القتيل تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية الانفجار، مشيرة إلى أن طواقهما فتحت تحقيقا في الحادث بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك".



ونقلت صحيفة "معاريف" عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن الانفجار في تل أبيب كان نتيجة عبوة ناسفة، ولم تقرر الشرطة بعد ما إذا كانت خلفية الحادث مرتبطة بهجوم محتمل أم حادث جنائي.