تأجيل محاكمة أحمد فتوح إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه

قرر المستشار أمجد السيد عوض، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، تأجيل جلسة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه، للاستماع إلى المرافعة واستكمال إجراءات التصالح مع أهلية المجني عليه.

وكانت أولى جلسات محكمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، في الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح، قد بدأت برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، وعضوية كل من المستشارين بركات الفخراني، محمد العشماوي، عبدالجليل حماد، وممثل النيابة خالد عبدالقوى، حيث استمعت إلى فريق دفاع المتهم.

وسأل رئيس المحكمة المتهم، هل قمت بقتل المجني عليه؟ فرد فتوح: نعم قتلته لكن بغير قصد.

وتدخل أشرف حسين عبدالعزيز المحامي عن المتهم، مطالبا بإخلاء سبيله حرصا على مستقبله، كونه لاعب كرة قدم بالمنتخب الوطني، كذلك له أبوين مسنين، وهو قائم على رعايتهما، كذلك طالب فريق الدفاع عن المتهم التأجيل لحين الانتهاء من إجراءات المصالحة مع أهلية المجني عليه، قائلا: إنه لديه أبناء قصر، ومن الضروري إحضار ورثة لهم.

وبعد سماع مراجعة فريق دفاع المجني عليه، التي استمرت قرابة 5 دقائق فقط، قرر رئيس محكمة الدائرة الثانية جنايات مطروح، برفع الجلسة للمداولة، وقرر بعدها استمرار حبسه إلى يوم 16 سبتمبر المقبل.