كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود «تعاون وثيق» مع وزارة التجارة والصناعة؛ للنهوض بقطاع التصنيع الزراعي، وتحديدًا صناعة الزبيب وتصنيع الكتان.

وقال خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر فضائية «المحور» إن مصر تعد من أقدم وأكبر الدول المنتجة للكتان؛ لكنها تصدره كمادة خام، مشددا أن هذا الوضع «غير صحيح» ويجب تغييره والتوجه إلى التصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بالزبيب، أشار إلى وجود نشاط صناعي قائم بالفعل في محافظتي الدقهلية والغربية، لكنه يعتمد على مصانع صغيرة تحتاج إلى تقنين أوضاعها ودمجها في منظومة أكبر.

وكشف عن استهداف إنشاء «منطقة لوجستية كاملة لتصنيع الزبيب» لتطوير الصناعة وتعزيز قدراتها التصديرية. وشدد أن التصنيع الزراعي يمثل «فرصة متميزة» لجلب العملة الصعبة، كما أنه يلعب دورا محوريا في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قرى الريف المصري من خلال تفعيل مفهوم «القرية المنتجة».

ولفت إلى التعاون الدولي مع معهد «سيام» ومنظمة «الفاو» للاطلاع على نماذج ناجحة للقرى المنتجة وتطبيقها في مصر. وأكد أن أساس نجاح منظومة التصنيع الزراعي يرتكز على تفعيل دور التعاونيات والزراعات التعاقدية، معتبرا أنه بدون الزراعات التعاقدية ستواجه منظومة التصنيع مشكلة كبيرة.