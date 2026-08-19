رئيس قصور الثقافة يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك بالإسماعيلية

هشام عطوة: هدفنا ضخ دماء جديدة في مسرح الثقافة الجماهيرية

شهد الفنان هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، حفل تخرج الدفعة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" المعني بتأهيل الشباب في فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، وذلك من خلال الاحتفالية التي اقيمت مساء أمس الثلاثاء في قصر ثقافة الاسماعيلية ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب المسرحية بالأقاليم، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية.

وحضور لفيف من القيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين والإعلاميين؛ شهد الحفل تقديم العرض المسرحي "جاري تحميل الحلم"، والذي يناقش فكرة الحلم من خلال مجموعة من المتدربين في ورشة خاصة بالتمثيل، حيث يظهرون في البداية دون معرفة واضحة بما يريدون أو بماهية أحلامهم، ومع تطور الأحداث يبدأ كل منهم في التعبير عن شغفه بالتمثيل ورغبته في تحقيق حلمه، ومواصلة المشوار ومواجهة التحديات.

العرض فكرة وإخراج محمد جبر، وتأليف أحمد الملواني، وإضاءة محمد سالم، وديكور عمرو الأشرف، وستايلست مروة عودة، واستعراضات مناضل عنتر، وإعداد موسيقي إسلام علي.

وفي كلمته وجه الفنان هشام عطوة الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة القائم بأعمال وزير الثقافة، على الدعم الذي يوليه لقصور الثقافة وأنشطتها، كما وجه الشكر إلى جميع القائمين على مشروع "ابدأ حلمك"، مشيرا إلى أن المشروع بدأ منذ أن تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة، واستمر بجهود رئيس الهيئة الأسبق الدكتور أحمد عواض، ونظرا لحرص كل جيل على البناء فوق ما أنجزه الجيل السابق، وهو ما أسهم في تخرج أكثر من دفعة.

وأعرب "عطوة" عن فخره بالشباب الذين يخرجون من المحافظات المختلفة ويحققون أحلامهم في مجالات الفن المتنوعة، ومنهم من أصبحوا نجومًا، ووجه الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ المشروع من المدربين والزملاء من مختلف الإدارات، لما بذلوه من جهد متواصل في سبيل إنجاح المشروع وضخ دماء جديدة في شرايين مسرح الثقافة الجماهيرية.

ووجه المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على ما يقدمه من دعم لإثراء الحركة المسرحية، كما وجه الشكر إلى المخرج عادل حسان، الذي بدأ فكرة المشروع، مشيرًا إلى أن شعار "ابدأ حلمك" كان من اختياره.

وأوضح أن المشروع مر بمرحلتين سابقتين؛ ضمت المرحلة الأولى محافظات أسيوط والشرقية والفيوم، بينما شملت المرحلة الثانية محافظات الجيزة وبني سويف وكفر الشيخ وبورسعيد والوادي الجديد، في حين تضم المرحلة الثالثة، التي يجري تنفيذها حاليًا، محافظات الإسماعيلية وقنا وشمال سيناء.

وفي كلمته، أشار المخرج محمد جبر، مدرب ورشة التمثيل ومخرج العرض المسرحي، إلى أن هذه هي تعاونه الأول مع مشروع "ابدأ حلمك"، واصفًا إياها بالتجربة الجميلة التي شهدت الكثير من التعب والجهد، معربًا عن سعادته بدعم وزارة الثقافة للفن، وبوجوده في الإسماعيلية وسط شبابها وجمهورها.

وأوضح أن المشروع استمر لمدة 6 أشهر، تلقى خلالها المشاركون تدريبات في التمثيل، مؤكدًا أن التجربة كانت مختلفة، وأسهمت في معايشة المشاركين للفن وصقل مواهبهم، متمنيًا استمرار نجاحهم وتكوينهم فرقة مسرحية تشارك في العديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

حضر الحفل أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أحمد عبدالرحمن عطية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، أحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، والنقاد جرجس شكري ويسري حسان ومحمد الروبي، والفنانين أحمد السيد وأحمد أبو عميرة والمهندس وائل عبدالله والمهندس محمود حنفي، والمخرجين محمد الطايع وابراهيم المهدي والمهندس أحمد نور الدين، ومدربي الورشة محمد جبر، د. لمياء أنور، مناضل عنتر، د. عمرو الأشرف.

وفي تعليق على تجربة المشروع في الاسماعيلية، أكد الناقد يسري حسان أن "ابدأ حلمك" قدم مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات، يمكن أن يمثلوا نواة لفرقة مسرحية، مع استمرار التدريب والتثقيف، بما يؤهلهم لتقديم إضافة حقيقية إلى مسرح الثقافة الجماهيرية.، مشددا على أن "ابدأ حلمك" من التجارب المهمة والواعدة.

وأضاف أن المشروع يلبي احتياجات الشباب واحتياجات الجمهور، فضلا عن تدريب المشاركين على التمثيل والاستعراض والغناء، بما يسهم في إعداد فنان شامل يمتلك مختلف العناصر التي تمكنه من تقديم فنه، معربا عن أمله في رؤية تجارب مماثلة في جميع محافظات مصر.

وأشار الناقد جرجس شكري، إلى أن مسرح الثقافة الجماهيرية كان في حاجة إلى هذا المشروع من أجل تجديد دماء المسرح، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي من خلال نوادي المسرح، لافتا إلى أن هذه التجربة تأتي ضمن أهداف قصور الثقافة، من خلال تعليم الشباب في الأقاليم، وليس في العاصمة فقط.

وأضاف أن انتقال المشروع من محافظة إلى أخرى، وتعليم مجموعة من الشباب في كل محافظة، يمثل جزءا من دور الثقافة وفلسفتها في دعم واكتشاف المواهب، مشيرا إلى أنه في بعض العروض السابقة كان المتدربون يعتمدون على تقديم مقاطع ومونولوجات من نصوص عالمية، بينما تناول العرض الحالي مشكلات المسرح المصري وضرورة تجاوزها، وهو ما يمثل جزءا مهما في تشكيل وعي الشباب في بداية طريقهم.

وأما المتدرب أحمد عبد القادر فأشار إلى أنه تعلم خلال الأشهر الستة للورشة العديد من فنون المسرح، ومنها السينوغرافيا وفنون الأداء، كما تلقى تدريبات على التمثيل، وهو ما ساعده على اكتساب مهارات ومعارف جديدة.

وقال بافلي سامح نبيل، إنه يعمل في المسرح منذ 15 عاما، ورغم ذلك تعلم خلال الورشة العديد من الأمور الجديدة، مؤكدا أهمية الالتزام والتعلم الصحيح، كما أثنى على المدربين الذين قدموا لهم من علمهم وخبراتهم بمحبة، معربا عن ثقته بأن المشاركين سيواصلون الطريق ويقدمون الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وكذلك أوضح المتدرب يوسف محمد أنه يمارس التمثيل منذ فترة، وعندما علم بتنفيذ الورشة في الإسماعيلية شعر بالسعادة، خاصة مع وجود مجموعة من المدربين المتميزين، مشيرا إلى أنهم عملوا بحب، وقدموا معلومات ثرية لم تكن لديهم معرفة كافية بها، سواء في التمثيل أو الدراما أو الاستعراضات.

فيما أبدت ميرنا أشرف إعجابها بالتجربة مشيرة إلى أنها كانت مختلفة تماما، خاصة مع العمل مع أساتذة كبار ومتخصصين، وأن المشاركين جمعهم حلم واحد.

وأوضحت مها مهدي عبد العزيز أن المشروع من أجمل التجارب التي شاركت فيها، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من المهارات، خاصة خلال ورشتي الاستعراضات والتمثيل، معربة عن حلمها بأن تصبح ممثلة مشهورة.

وأكدت روان محمد "ميكا" استفادتها من التجربة بالكامل التي كانت بالنسبة إليها فرصة كبيرة للتعلم، مشيرة إلى أن ورشة الاستعراضات كانت أكثر الورش التي لمست قلبها.

واختتم الحفل بتكريم رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، القائمين علي المشروع، والمدربين المشاركين في البرنامج التدريبي، وهم المخرج محمد جبر، الدكتورة لمياء أنور، الموسيقار أحمد حمدي رؤوف، الفنان مناضل عنتر، والدكتور عمرو الأشرف، تقديرا لما قدموه من جهد وخبرات فنية خلال فترة التدريب. كما شهد الحفل تكريم 50 متدربا من خريجي الدفعة الثالثة، احتفاء بإتمامهم البرنامج التدريبي.

يذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" يعد أحد المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وأقيمت المرحلة الثالثة بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وتضمن البرنامج التدريبي تدريبات على فنون المسرح، شملت التمثيل، الدراما، الموسيقى، والرقص والتعبير الحركي، الديكور، والأزياء.

ومن المقرر أن يتوسع نطاق تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى الجامعات المصرية، بما يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من الشباب، ويعزز حضور الثقافة والفنون في مختلف ربوع مصر.