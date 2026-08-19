إندونيسيا ترسل 253 طنا من المعونات إلى المتضررين من الزلزال في إقليم نوسا تينجارا الشرقي

ذكر أمين مجلس الوزراء الإندونيسي تيدي إندرا ويجايا أن الحكومة الإندونيسية حشدت إمدادات إغاثة، تزن إجمالي 253 طنا للسكان المتضررين من الزلزال في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال إن الرئيس برابو سوبيانتو أصدر تعليماته للمساعدين الحكوميين بمواصلة بدء الجهود لضمان التوزيع في الوقت المناسب للمساعدات، إلى الأشخاص المتضررين من زلزال بقوة 7.7 درجة وقع يوم السبت الماضي، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي بيان صادر عن أمانة الرئاسة، أشار ويجايا إلى أن الحكومة نشرت خمس طائرات أخرى تحمل 65 طنا من المساعدات اللوجستية إلى إقليم نوسا تينجارا الشرقي من قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المسئول "منذ الشحنة الأولى التي تزن 27 طنا والتي تم نشرها في اليوم الأول، نقلنا 253 طنا من المواد اللوجستية بشكل إجمالي".