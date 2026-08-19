فرقة أوبرا عربي تقدم عروضا من زمن الفن الجميل ضمن فعاليات شاطئ الفن بالغردقة

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شهد قصر ثقافة الغردقة حفلا فنيا جديدا ضمن فعاليات برنامج "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، بمحافظة البحر الأحمر، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

أحيا الحفل فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وتضمن مجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات والفقرات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل، منها "ريا وسكينة"، 'حمادة عزو"، "أما أنت جريء"، "يا سلام على حبي"، "حمص وحلاوة"، "لولا الملامة"، "حلو الحلو"، "حنكورة"، "سونة"، "حلاوة شمسنا"، "على ورق الفل"، "الدنيا ربيع"، "بطلوا ده"، "حاجة غريبة"، "يا واد يا تقيل"، و"جانا الهوا".

كما شهد الحفل ميدلي لأشهر أغنيات المطربة سميرة سعيد، والفنان الراحل أحمد زكي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتنفذ فعاليات "شاطئ الفن" بقصر ثقافة الغردقة للمرة الأولى ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وتشمل 41 عرضا فنيا مجانيا، وذلك حتى 29 أغسطس الجاري.

ويقدم البرنامج بمحافظة البحر الأحمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر.