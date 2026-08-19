علماء الآثار في التشيك يكتشفون موقعا مرتبطا بالطقوس يرجع لـ6500 سنة في بوهيميا

كشف علماء الآثار في جمهورية التشيك عن بقايا موقع مرتبط بالطقوس على مقربة من قرية شيلبي في منطقة نيمبورك التي يقولون، إنه كان يُستخدم كموقع للطقوس على صلة بحركة الشمس والقمر قبل أكثر من 6500 سنة.

وتوصل الباحثون الآن إلى أنه يعد أحد أقدم الاكتشافات في أوروبا الوسطى حيث إنه أقدم بنحو ألف سنة من موقع ستونهنج البريطاني، بحسب راديو براج إنترناشونال.

ويضم الموقع الدائري حفرة يبلغ عمقها أكثر من مترين ونصف ولديها 12 مدخلا على مسافات غير منتظمة من بعضها.

ومن بين الأطلال التي اكتشفت جماجم وقرون ثيران يعتقد أنها كانت تستخدم في الطقوس.