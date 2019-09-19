اتحاد الكرة يكشف لـ«الشروق» حقيقة الإعلان عن تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب الوطني

كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، أسامة إسماعيل، أنه لا يوجد إعلان رسمي على تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق.

وفي تصريح خاص ل الشروق قال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي والإعلامي باسم اتحاد الكرة : " حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي على تدريب إيهاب جلال منتخب مصر".

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى قد صرح بأنه من الشرف له عرض اسمه لتولي قيادة المنتخب، ولكن حتى الآن لا يوجد اي شيء رسمي، ولا يوجد تواصل مع النادي".

وأكد مدرب الزمالك السابق انه ابلغ إدارة النادي المصري منذ أسبوعين بتفاصيل العرض المقدم من اتحاد الكرة، وأنه لا يوجد تطور في المفاوضات حتى الأن، مشيرا إلى أنه يستعد بشكل طبيعي مع الفريق البورسعيدي على مواجهة فريق حرس الحدود بالجولة الأولى للدوري بالموسم الجديد.

ورفض جلال حسم تمسكه بجهازه المعاون حال توليه قيادة المنتخب، مكتفيًا بالتأكيد على أن كافة الأمور تتوقف على اللجنة الخماسية والنادي المصري.