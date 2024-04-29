طرح الفنان رامى عاشور فيديو كليب أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان «مش في بالي»، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلماته، وألحان مينا عطا، ومهاب سامى، وتوزيع موسيقى مهاب سامى.

وجاء طرح الأغنية بالتزامن مع احتفال رامي عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، بخطبته أمس، على ملك الشواربي، في حفل عائلي صغير بحضور الأصدقاء والعائلة.

وقال رامي عاشور عن الأغنية في بيان له: «أغنية "مش فى بالى"، تجربة حقيقية وقريبة من قلبى جدا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها فى يوم 8 نوفمبر الماضى، وفى البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقاما الإثنين بعمل لحن آخر، فاستقرينا جميعا على اللحن الأخير، وبعد انتهائى من تسجيلها، قمت بتصويرها فى دبى، مع صديقى المصور عمر أبو العطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان اقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر وفعلا صورنا مع صديقى المخرج الموهوب جدا أحمد قدرى».