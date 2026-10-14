نوران جوهر تقصي نور الشربيني وتتأهل لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

حقق نوران جوهر، المصنفة المصنفة الثانية والخمسين عالميًا، الفوز على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثالثة على العالم، لتتأهل لنصف نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2026.

وبعد تأجيل المباريات بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الأهرامات ونقل منافسات اليوم إلى ملاعب نادي «O west»، نجحت نوران جوهر الفوز بنتيجة أشواط 3-1 وبواقع «11-7، 7-11، 11-5 و11-4» في مباراة استمرت لمدة 44 دقيقة فقط.

وتلتقي نوران جوهر، في الدور نصف النهائي مع موطنتها أمينة عرفي، المصنفة الأولى على العالم، والتي تأهلت في وقت سابق من اليوم بعد الفوز على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 3-0.

وكان من المقرر أن تختتم اليوم منافسات الدور ربع النهائي من البطولة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، مثلما أقيمت أمس مباريات اليوم الأول من ربع النهائي، ولكن حالة الطقس منعت ذلك.

وعلى مستوى منافسات الرجال يلعب الفرنسي فيكتور كروين، المصنف الخامس عالميًا، أمام النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا.

وتُقام منافسات البطولة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة بدايةً من الدور ربع النهائي، وصولًا إلى النهائيات المقررة يوم 16 أكتوبر، في ختام المنافسات على اللقب.