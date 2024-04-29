هولندا تدرس خيارات فرض ضريبة سكر على المشروبات

تدرس هولندا فرض ضريبة سكر على المشروعات غير الكحولية وفقا لضريبة الاستهلاك الحالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة بدأت يوم الجمعة الماضي دراسة خمسة خيارات لتعديل ضريبة الاستهلاك لتضع في الحساب كميات السكر الموجودة في المشروبات غير الكحولية.

يذكر أن ضريبة الاستهلاك الحالية تتضمن فرض ضريبة موحدة قدرها 13ر26 يورو (99ر27 يورو) لكل 100 لتر مشروبات غير كحولية.

وتقدر حصيلة هذه الضريبة بحوالي 690 مليون يورو خلال العام الحالي و711 مليون يورو في العام المقبل.

وتدرس الحكومة حاليا خمسة خيارات لفرض رسوم مختلفة من حيث النسبة والنطاق بما في ذلك فرض ضريبة سكر على كل المشروبات، أو إعفاء فئات مختلفة مثل المياه المعدنية وعصير الفواكه الخالية من السكر ومنتجات الألبان.

كما تطلب الحكومة الرأي بشأن كيفية التمييز بين السكر الطبيعي والسكر المضاف إلى المشروبات حتى يمكن فرض ضريبة السكر على هذه المشروبات.

وقال مارنيكسفان ريج وزير الدولة لشؤون الضرائب في خطاب موجه إلى البرلمان الهولندي يوم الجمعة الماضي إن الخيار الأول هو فرض الضريبة على كل المشروبات وهو الأسهل في التطبيق بالنسبة لإدارة الضرائب، والخيار الثاني هو إعفاء المياه المعدنية فقط من ضريبة السكر، باعتباره الخيار الأفضل من منظور الصحة العامة. ومن المقرر انتهاء المشاورات بحلول 7 يونيو المقبل.