الاحتلال الإسرائيلي يداهم محال للصرافة في 7 مدن بالضفة الغربية

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داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، محالا للصرافة (تبديل عملات) في 7 مدن بالضفة الغربية.

ونقل مراسل وكالة الأناضول عن مصادر محلية فلسطينية أن الاحتلال داهم محال للصرافة في مدن بيت لحم والخليل(جنوب)، والبيرة (وسط)، وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس (شمال).

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة قرب رام الله وداهمت محل صرافة بعد تفجير أبوابه، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وجنوبي الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي بيت لحم والخليل، وداهم محلات صرافة، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع أصحابها والعاملين فيها.

وشمالي الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وداهم محلا للصرافة واعتقل أحد العاملين فيه، فيما اقتحمت القوات محلات مشابهة في مدينة طولكرم، وعرابة وعجة بمحافظة جنين، وآخر في مدينة طوباس.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددا من أصحاب محال الصرافة وعاملين فيها.

هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، سمع خلالها أصوات انفجارات بين الحين والأخر.

واستشهد 4 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال فجر الخميس خلال عمليتها العسكرية في مدينة طولكرم، فيما أصيب اثنان بجراح في مدينة قلقيلية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.