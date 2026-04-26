الرئيس أردوغان يحيي الذكرى الـ111 لمعارك تشاناق قلعة

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذكرى الـ111 لمعارك تشاناق قلعة البرية، مستذكرًا أبطالها والشهداء والمحاربين القدامى الذين ناضلوا من أجل استقلال البلاد ومستقبلها.

وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، السبت: "في الذكرى الـ111 لمعارك تشاناق قلعة البرية، أستذكر باحترام جميع أبطالنا الذين خاضوا ملحمة بطولية من أجل استقلالنا ومستقبلنا، وفي مقدمتهم القائد مصطفى كمال (أتاتورك)، وأترحم على شهدائنا ومحاربينا القدامى الذين انتقلوا إلى دار البقاء".

جدير بالذكر أن منطقة غاليبولي في ولاية تشاناق قلعة غربي تركيا شهدت معارك عام 1915 بين الدولة العثمانية والحلفاء إبان الحرب العالمية الأولى، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وآنذاك، كلفت تلك المعارك الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف شهيد، فيما تكبدت القوات الغازية نفس ذلك العدد تقريبًا، وخاصة من قوات الأنزاك (أستراليا ونيوزيلندا).