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احتفالات هيستيرية من نجوم يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا

محمود عيسى
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 5:12 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 5:26 ص

احتفل نجوم فريق يوفنتوس مع جماهيرهم بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز في المباراة النهائية على أتلانتا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الإربعاء في العاصمة روما.

لاعبو يوفنتوس احتفلوا مع جماهير الفريق بطريقة هيسترية على الملعب (الأولمبي)، قبل أن يصعدوا لمنصة التتويج ورفع الكأس رفقة مدربهم الإيطالي ماسيمليانو أليجري.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق النجم دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حصول ماسميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الطرد المباشر من حكم اللقاء بعد اعتراضه الشديد عليه.

وتحمل هذه النسخة من البطولة الرقم 76، وفاز باللقب 16 فريقًا، منها 11 حصل عليه أكثر من مرة، ويعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ 15 تتويجًا، من 21 نهائيًا، بينما حصل عليه مرة واحدة كل من فادو (1922) وجنوى (1937) وفينيسيا (1941) وأتالانتا (1963) وفيتشينزا  (1997).

 

 

 


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