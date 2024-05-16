ترامب: بايدن متخلف عقليا بسبب سياسته تجاه إسرائيل

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انتقد المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بسبب تعليقه للمساعدات العسكرية لإسرائيل، واصفا اياه بـ "المتخلف عقليا".

واعتبر ترامب في حديث للمذيع هيو هيويت، أن تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل يؤدي إلى إطالة أمد الحرب و"يعطي للطرف الآخر زخما كبيرا".



ووصف ترامب الرئيس بايدن بأنه "متخلف عقليا" بسبب سياساته تجاه إسرائيل.

يذكر أن بايدن أعلن في 8 مايو أن الولايات المتحدة ستوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل في حال تنفيذها عملية عسكرية كبيرة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين تعليق توريدات القنابل القوية الأمريكية لإسرائيل.