ماجدة خير الله: حديث طارق الشناوي عن أشرف زكي و روجينا ليس به تجريح

علقت الناقدة ماجدة خير الله، على أزمة الفنان أشرف زكي والناقد طارق الشناوي، بعد تقديم أشرف بلاغ ضده بسبب انتقاد زوجته الفنانة روجينا، قائلة: طارق له تاريخ كبير ويعرف جيدا الفرق بين نقد عمل فني أو فنان داخل عمل فني أو التجريح.

وتابعت ماجدة خيرالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أشك أن طارق تطرق لأشياء تزعج روجينا، ولكنه كان يقصد أن روجينا لم توفق في البطولات المطلقة التي خاضتها لمدة 3 سنوات، ويحق لـ طارق أن يقول ذلك ويحق لأي شخص أن يقول عن أي فنان لا يستحق البطولة".

وأضافت ماجدة، أن حديث طارق الشناوي عن روجينا وأشرف زكي نقد فني وليس به أي تجريح كونه لم ينتقد شخص يجلس في كازينو أو بالشارع، ولكنه كان يتحدث عن عمل فني ورأي أن هذا الشخص أخذ أكثر من فرصة تلو الأخرى ولم يحقق النجاح.

واختتمت ماجدة خير الله، قائلة: "ممكن الفنان ينجح وسط مجموعة في عمل فني، فيحصل الفنانةن على جوائز أوسكار بسبب الأدوار الثانية ودي حاجه كبيرة جدا، لكن لما أقفز للدور الأول ومش مؤهل أو مؤهلة ممكن مينجحش الشخص، مثل العديد من الفنانين".