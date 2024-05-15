مدينة الإنتاج الإعلامي: 125% زيادة فى صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2024

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي، القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الأول من عام 2024 عن الفترة من أول يناير حتى 31 مارس 2024 ، والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 372 مليون جنيه، مقابل 165 مليون جنيه بنسبة زيادة 125% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.76 جنيه مقارنة بمبلغ 0.78 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال بيان صادر عن إدارة المدينة، إن هذه الزيادة تأتي كنتيجة لتوسيع أنشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي الذي يشمل "إيرادات الاستوديوهات والخدمات الإنتاجية والفنية، وتسويق الإنتاج الفنى"، حيث ارتفع مجمل إيراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 130 مليون جنيه إلى مبلغ 136 مليون جنيه، وكذا الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى أرباحها من 35 مليون جنيه، إلى 97 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

وأضاف البيان، أن صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية ارتفع من 15 مليون جنيه إلى 22 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية، ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها"، حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة "أمريكي، هندي، نرويجي، فرنسي، ألماني، سويسري" وبمختلف الأماكن في مصر، وكذا توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كل الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

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وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية إضافة الى الاكتتاب العام.



