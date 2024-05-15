الحكومة: إجمالي استثمارات رأس الحكمة على مدى سنوات المشروع تقدر بعشرات مليارات الدولارات

أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بدء إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة الإماراتية (البالغة ستة مليارات دولار) وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري، وذلك ضمن صفقة رأس الحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن شركة رأس الحكمة ستستغل قيمة الوديعة بالجنيه المصري، في استثمارات المشروع.

وأوضح أن قيمة ما تحصل عليه مصر من الصفقة هي قيمة الأرض البالغة 24 مليار دولار، بجانب 11 مليارًا أخرى بينها ستة مليارات "وديعة".

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات مشروع رأس الحكمة على مدى سنوات عمره ستقدر بعشرات مليارات الدولارات.

وأكد الحمصاني، أن الاستثمارات التي يتم ضخها في الفترة الحالية، هي بداية لما سيتم في السنوات المقبلة، التي ستشهد مزيدًا منها في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وخلال الاجتماع، كشف مدبولي أن الحكومة تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وصرح: «بالإضافة إلى ذلك، بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات».