وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب على النفط العام الجاري

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري (2024) بمقدار 140 ألف برميل يوميًا، ورفعتها للعام المقبل، وفق تقرير صادر أمس.

وذكرت الوكالة، أنه من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقابل 1.2 مليون برميل يوميًا في توقعات الشهر الماضي، مرجعة ذلك إلى انكماش الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بينما رفعت توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.1 مليون برميل يوميًا في توقعات تقرير الشهر الماضي.

كما ترى الوكالة أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع خلال العام الجاري بمقدار 580 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 102.7 مليون برميل يوميًا، بدعم زيادة الإنتاج في دول خارج تحالف أوبك+ بكمية 1.4 مليون برميل يوميًا.

بينما من المتوقع تراجع إنتاج دول تحالف أوبك+ بمقدار 840 ألف برميل يوميًا خلال 2024، في حالة استمرار تطبيق التخفيضات الطوعية، وفق تقرير سوق النفط الشهري.

وعلى صعيد العام المقبل، من المتوقع ارتفاع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا، بدعم من ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك+ بكمية 1.4 مليون برميل يوميًا.

وتراجعت هوامش ربح مصافي تكرير النفط العالمية خلال الشهر الماضي، وهو ما أرجعه تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف نمو الطلب.

وتوقعت الوكالة ارتفاع إنتاج مصافي تكرير النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبحجم 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من 2024.

وعلى إثر تقرير الوكالة، تحولت أسعار النفط للانخفاض بعد ارتفاع في التعاملات المبكرة بدعم من تراجع الدولار وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، قبل أن تعاود نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر يوليو 2024، بنسبة 0.70%، لتصل إلى 81.80 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو 2024، بنسبة 0.69%، لتصل إلى 77.48 دولار للبرميل.



