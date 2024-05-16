الحماية المدنية تسيطر على حريق صيدلية وعقار فى مدينة طلخا بالدقهلية (صور)

تمكَّنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع في صيدلية بمدينة طلخا، وامتدَّت ألسنة اللهب إلى شقة في الدور الخامس من نفس العقار المؤلف من 12 طابقا.

تمَّ استدعاء 7 سيارات إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحريق، وأصيب 3 أشخاص بالاختناق تم نقلهم إلى مستشفى الدولي لتلقي العلاج اللازم.



تلقَّى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حريق هائل في عقار بشارع صلاح سالم بمدينة طلخا.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وبعد التحقيق، تبيَّن أن الحريق بدأ في صيدلية تحت العقار وامتد إلى الواجهة الأمامية للعقار ووصلت السنة النيران إلى الطابق الخامس في العقار المؤلف من 12 طابقا، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وتبريد باقي أجزاء العقار وفصل الخدمات الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي عن العقار حتى يتم إخماد الحريق، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الدولي لتلقي العلاج اللازم.



