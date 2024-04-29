 جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة ليرتفع الإجمالي إلى 263 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة ليرتفع الإجمالي إلى 263

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 10:03 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 10:03 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال في وسط قطاع غزة أمس الأحد.

وبمقتل الجنديين، يرتفع عدد الجنود الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم البري ضد حماس في قطاع غزة إلى 263، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقُتل الجنديان وأصيب جندي آخر من الكتيبة 223 بجروح خطيرة نتيجة انفجار خلال معركة مع حماس في منطقة ممر نتساريم، وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي. ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجوما على حماس في قطاع غزة بعد قيام الحركة بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.


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