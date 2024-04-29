تراجع أرباح البنوك الكبرى في الصين خلال الربع الأول

أعلن بنك الصين الصناعي التجاري أكبر بنوك آسيا تسجيل أول تراجع في أرباحه ربع السنوية خلال أكثر من عام مع استمرار انكماش هوامش الأرباح.

وقال البنك الموجود مقره في بكين في إفصاح موجه إلى بورصة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، إن صافي الأرباح تراجع بنسبة 78ر2% إلى7ر87 مليار يوان (1ر12 مليار دولار)، في حين انكمش هامش أرباح الفوائد من 61ر1% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 48ر1% خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما أعلن بنك الصين الزراعي تراجع أرباحه خلال الربع الأول بنسبة 6ر1% وهو أول تراجع منذ الربع الأخير من 2022.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه أول مرة يسجل فيها البنكان تراجعا في أرباح الربع الأول من العام منذ طرحهما للتداول في بورصة هونج كونج منذ أكثر من 10 سنوات.

وعادة ما يشهد الربع الأول من العام زيادة في نشاط الإقراض. لكن نتائج الربع الأول من العام الحالي تضررت من مزيج من ضعف وتيرة نمو القروض وانكماش هامش الأرباح وانخفاض دخل الرسوم.

في الوقت نفسه أعلن بنك الصين تراجع أرباحه خلال الربع الأول بنسبة 9ر2% سنويا إلى 56 مليار يوان.

كما تراجعت أرباح بنك التشييد الصيني خلال الفترة نفسها بنسبة 2ر2% إلى 8ر86 مليار يوان، في حين انكمش هامش أرباح القروض من 7ر1% في نهاية 2023 إلى 57ر1% خلال الربع الأول.

وتراجعت أرباح بنك الصين الزراعي خلال الربع الأول إلى 4ر70 مليار يوان، في حين تراجع هامش أرباح القروض من 6ر1% غلى 44ر1%.

وتراجع معدل القروض المتعثرة إلى 32ر1%. وعلى عكس أغلب البنوك الصينية، أعلن بنك الاتصالات الصيني يوم الجمعة الماضي ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول بنسبة 4ر1% سنويا.