مصدر لـ«الشروق»: دعوة مصر لحضور حفل توقيع اتفاق السلام السودانى

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ «الشروق» عن قيام وفد لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية ببدء زيارة إلى القاهرة خلال ساعات، برئاسة رئيس لجنة الوساطة المستشار توت قلواك.

وأضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها، أن الوفد سيلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتسليمه رسالة من رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، تتضمن دعوة مصر لحضور حفل التوقيع النهائى على اتفاق السلام السودانى، والذى سينعقد فى العاصمة «جوبا»، فى الثالث من أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن وفد الوساطة الجنوبية زار العاصمة السودانية «الخرطوم» قبل مجيئه إلى مصر بعد أن قدم الدعوة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء الماضى، لحضور حفل التوقيع النهائى على اتفاق السلام، ومن ثم سيتوجه إلى «إنجمينا» عاصمة دولة تشاد، لتوجيه الدعوة إلى القيادة السياسية لحضور حفل التوقيع أيضا، لاسيما أن «مصر، وتشاد» من أبرز الدول الداعمة والضامنة لاتفاق السلام.

يذكر أن الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت مع جميع الحركات المسلحة المنضوية تحت كيان الجبهة الثورية على اتفاق سلام شامل بالأحرف الأولى، فى 31 أغسطس الماضى، بالعاصمة جوبا، بحضور قادة دولتى السودان وجنوب السودان وممثلين عن مصر وتشاد وعدد من المنظمات الدولية الداعمة للاتفاق.

وانطلقت المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية، نهاية العام الماضى، برعاية رئيس دولة جنوب السودان.