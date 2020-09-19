عقب إنتهاء مبارة فريقي الزمالك وأسوان بهدف مقابل لاشئ للأزرق، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة لنادي أسوان بعد فوزة علي الزمالك واحد -صفر والذي جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططياً وفنياً من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان.

وأكد أشرف عطيه على أنه يضع مساندة مسيرة نادي أسوان في مقدمة أولوياته حيث تم تقديم دعم للنادي قبل مباراة اليوم ب ٤٨ ساعة وذلك ضمن سلسلة من الأجراءات الداعمة بأعتباره أحد الكيانات والصروح الرياضية والشبابية والجماهيرية والإجتماعية، ليأتي استكمالاً للجهود المبذولة على محاور العمل الأخرى بكافات القطاعات من التطوير والتجميل والبناء والتنمية.

وأشاد اللواء أشرف عطية باستجابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لطلب المحافظ باستضافة فريق أسوان من اللاعبين والجهاز الفني والإداريين بالقاهرة، وهو الذي كان له أكبر الأثر في أستقرار مستوى أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس دور الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأندية أسوان بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية وذلك فى إطار سياسة الحكومة بالإهتمام بتنمية جنوب الصعيد.