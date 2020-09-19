بايدن: الفائز بالرئاسة يجب أن يختار قاضي المحكمة العليا الجديد

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قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن مساء الجمعة إن الفائز في انتخابات2020 يجب أن يقرر من سيحل محل قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبرج في أعلى محكمة في البلاد.

وتوفيت جينسبرج يوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان البنكرياس.

وقال بايدن "آراؤها ومعارضتها ستستمر في تشكيل أساس القانون".

وتابع "لا يوجد شك في أن الناخبين يجب أن يختاروا الرئيس ويجب أن يختار الرئيس القاضي الذي سيؤكد مجلس الشيوخ تعيينه".

وقد تمنح وفاة جينسبرج الفرصة للرئيس دونالد ترامب لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.